В Черкассах доцент университета попалась на взятке

Работники СБУ задержали на взятке доцента одного из университетов. Такие данные содержатся в сообщении пресс-центра СБУ – в социальной сети. Оказалось, что доцент постоянно требовала и получала от студентов деньги.

Согласно информации следствия, доцент требовала от одного из студентов 12 тысяч гривен за сдачу экзаменационной сессии. Вскоре спецслужбы провели задержание в собственном кабинете доцента - при получении первой половины указанной взятки. При обысках также выявили списки студентов, что "сдавали" деньги за экзамены.

Как сообщал УРА-Информ, на Буковине на взятке попался чиновник.