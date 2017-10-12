Под Львовом грузовик насмерть сбил пешехода, водитель скрылся

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. При этом водитель грузовика скрылся с месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции региона, неизвестный водитель, управляя неустановленным грузовым автомобилем-самосвалом загрязненным известью, наехал на пешехода. Сейчас правоохранители выясняют местонахождение грузовика, а также устанавливают личность водителя, который был за рулем.

Полиция также решает вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге маршрутка влетела а электроопору. В аварии пострадали шесть человек. При этом один из пострадавших умер в больнице. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня