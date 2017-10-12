Одну из главных достопримечательностей Франкфурта уничтожил пожар

В немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
По информации городской пожарной службы, башня в Заксенхаузен охвачена пламенем, ее не спасти.
Из-за мощного огня и риск обвала 43-метровой башни пожарные не сразу начали тушить пожар, а сначала обеспечили безопасность в окрестностях.
Причина пожара неизвестна, ее выяснят после проведения расследования.
Добавим, деревянная башня во Франкфурте-на-Майне была одной из самых высоких деревянных башен осмотра в Германии. Только в 2014 году популярный экскурсионный пункт был отремонтирован.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возгорание на военных складах в н.п. Калиновка Винницкой области квалифицировано как диверсия. Так, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ.