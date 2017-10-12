11:23 12.10.2017 | Происшествия | Новости
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Одну из главных достопримечательностей Франкфурта уничтожил пожар

В немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Одну из главных достопримечательностей Франкфурта уничтожил пожар

По информации городской пожарной службы, башня в Заксенхаузен охвачена пламенем, ее не спасти.

Из-за мощного огня и риск обвала 43-метровой башни пожарные не сразу начали тушить пожар, а сначала обеспечили безопасность в окрестностях.

Причина пожара неизвестна, ее выяснят после проведения расследования.

Добавим, деревянная башня во Франкфурте-на-Майне была одной из самых высоких деревянных башен осмотра в Германии. Только в 2014 году популярный экскурсионный пункт был отремонтирован.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", возгорание на военных складах в н.п. Калиновка Винницкой области квалифицировано как диверсия. Так, возгорание квалифицировано согласно ст. 113 УКУ. 


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