На Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами, пять человек пострадали - ФОТО

В результате инцидента пять спортсменов получили травмы. Как сообщает пресс-служба местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло возле населенного пункта Воловец.

В автобусе ехали 40 спортсменов и тренерский штаб на соревнование в Сербию, где в городе Нови-Сад с 13 по 15 октября 2017 пройдет первенство мира среди юношей и девушек.

При этом сами спортсмены рассказали, что автобус начало заносить на повороте, в результате он лег на правый бок.

Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть транспорта. Всем пострадавшим скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и служебного автобуса Национальной гвардии.