12:50 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданин Турции хотел ввезти в Украину крупную партию медпрепаратов

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили у гражданина Турции большое количество медпрепаратов. 

Гражданин Турции хотел ввезти в Украину крупную партию медпрепаратов

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, турецкий мужчина пытался переместить большое количество медпрепаратов с нарушением.

Медицинские препараты иностранец спрятал среди личных вещей. Кроме того сообщается, что в начале октября 29-летний гражданин Турции уже пытался незаконно перевезти медицинские препараты через международный аэропорт "Борисполь", однако был задержан.

Напоследок в ГПСУ добавили, все медицинские препараты изъяты в установленном порядке. В отношении правонарушителя составлены административные материалы

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.


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