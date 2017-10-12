Фанаты "Днепра" избили Юрия Березу - ФОТО, ВИДЕО

В среду вечером, 11 октября, на стадионе "Днепр-Арена" во время матча 16-го тура второй лиги фанаты футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1", народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березу.
Итог матча - 2: 0 в пользу "Днепр". Как сообщают очевидцы, драка началась во время так называемого "днепровского дерби" - игры футбольного клуба "Днепр" и спортивного клуба "Днепр-1".
Народный депутат, который также является президентом спортивного клуба "Днепр-1" присутствовал на трибунах, когда ультрас начали драку. В результате инцидента народный депутат получил серьезное рассечение.
Во время драки у болельщиков "Днепра-1" отобрали баннеры и барабан. Также на матче фанаты "Днепра" вывесили баннер с надписью "Мы сломаем вам Березу и разрушим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба).
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, который находится в селе Чумаки Днепропетровской области пытался проникнуть неизвестный мужчина. Полиция задержала злоумышленника. Однако сейчас он находит в тяжелом состоянии. При этом травмы злоумышленнику нанес сам депутат.
Вчера греческий Панатинаикос принимал на своем поле бельгийский Стандарт.И хоть счет был 3:0, фанатам было мало победы и поэтому они решили устроить кровавое побоище прямо на трибунах стадиона Апостол Николаидис.