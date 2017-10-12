11:41 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Более 900 случаев перемещения наркотиков зафиксировано с начала года в Украине

Сотрудниками Государственной фискальной службы было выявлено 904 попытки нелегального перемещения наркотиков и психотропных веществ.

Более 900 случаев перемещения наркотиков зафиксировано с начала года в Украине

Об этом передает пресс-служба ГФС.

Согласно информации службы, с января по сентябрь месяц было изъято:

- кокаина - 0,48 к,  каннабиса - 52 кг, других наркотических средств - 0,447 кг

- 16,4 тыс. таблеток, 732 капсул, психотропных веществ - 225,43 кг, 19,8 тыс. таблеток, 25 тыс. капсул

Наркодиллеры более всего используют почтовые посылки для транспортировки наркотиков - 432 случая, перевозка веществ автомобилем - чуть менее 300 случая, передача непосредственно в руки - 37 инцидентов.

Наибольшее количество случаев передачи наркотиков через КПП выявлено на границе с РФ - 225 инцидентов и Республикой Беларусь - 78 инцидентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Ровенщине силовики изъяли большую партию наркотиков.


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