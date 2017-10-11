16:21 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире задержали преступную группировку

Банду грабителей украинские правоохранители задержали в Житомире. Об этом передает отдел коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

В Житомире задержали преступную группировку

Согласно информации полиции, задержанные занимались грабежами квартир и разбойными налетами на частные дома. Преступники использовали специальную маскировку, снимая жилье в городе отдельно друг от друга, поддерживая связь лишь в электронном режиме.

Всего под стражу было взято четыре рецидивиста. 

Начальник ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов рассказал о деталях задержания грабителей. В один из домов Киевской области мужчины проникли ночью и, требуя деньги, избили проживавших в доме отца и сына.

Трех подозреваемых полиция отловила в течении нескольких часов, четвертый бандит был арестован в Киеве 10 октября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области неизвестные в масках ворвались в микроавтобус, когда водитель остановился для ремонта колес. Преступники ограбили 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.


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