15:15 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176037:labazovych

В Винницкой области перевернулся микроавтобус, есть погибший - ФОТО

На трассе Могилев-Подольский-Житомир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб один человек.
 

В Винницкой области перевернулся микроавтобус, есть погибший - ФОТО

Об этом говорится в сообщении полиции Винницкой области.

Как выяснили правоохранительные органы, 35-летний водитель автомобиля "Мерседес-Вито" вблизи села Махновка не справился с управлением, вследствие чего сыехал в кювет и перевернулся.

В транспортном средстве помимо водителя, находился еще 45-летний пассажир. К сожалению, от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины аварии. Кроме того, по данному факту открыто уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за первое полугодие в Украине произошло семь тыс ДТП с автомобилями на иностранных номерах. Общее количество аварий с участием машин на иностранных номерах соствило 6861 инцидентов, в результате которых было госпитализировано 2004 человека, 207 погибло.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив