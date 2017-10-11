В Украине зафиксировано 500 случаев повреждений интернет кабеля

Злоумышленники повредили оптические интернет-кабеля в Киевской и Днепропетровской областях. Об этом передает пресс-служба "Укртелекома".
Согласно информации службы, в компанию поступило сообщение об повреждении и неполадках в работе интернет-соединения в Киевской и Днепропетровской областях, что привело к временному отключению интернета у большинства пользователей.
Руководство "Укртелекома" уверено в том, что поломки кабелей никак не связано кражами с целью сбыта украденного. Целью вредителей могла быть намеренная атака национальной телекоммуникационной инфраструктуры.
Сотрудники компании также в срочном порядке восстановили работу в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях.
Директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов отметил, что полиция обычно не фиксирует такие случаи как диверсии, а раз кражи нет, то и возбуждать уголовное дело никто не будет.
Как сообщалось в "УРА-Информ", тарифы за интернет в нашей стране вскоре могут быть повышены на 50 процентов.