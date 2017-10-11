В США хакеры украли данные 11 миллионов водительских прав

Американское бюро кредитных историй Equifax заявило, что в результате взлома базы хакеры получили доступ к данным о водительских удостоверениях 10,9 млн граждан США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В начале октября бюро Equifax сообщило, что от хакерской атаки в общей сложности пострадали 145,5 млн человек.
В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.
Во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии.
Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. Они также обещают, что расследование инцидента, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.
Добавим, что компания имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud.