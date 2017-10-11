В США хакеры украли данные 11 миллионов водительских прав

В начале октября бюро Equifax сообщило, что от хакерской атаки в общей сложности пострадали 145,5 млн человек.

В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений.

Во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии.

Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. Они также обещают, что расследование инцидента, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.

Добавим, что компания имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud.