09:09 11.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Мексике произошел бунт в тюрьме, есть погибшие

В результате бунта в тюрьме мексиканского города Кадерейта погибли 13 человек и еще 8 серьезно ранены. Об этом сообщает издание Reuters.

В Мексике произошел бунт в тюрьме, есть погибшие

По словам чиновников, бунт в тюрьме начался ночью из-за драки между представителями двух конкурирующих банд, в результате чего в учреждение были направлены войска сил безопасности.

Протест заключенных в одночасье вырвался из-под контроля, когда один заключенный был убит, а несколько охранников были взяты в заложники.

Для того, чтобы успокоить беспорядки была отправлена полиция, но бой вскоре обострился и привлек около 250 заключенных.

Около пяти часов дня силы безопасности использовали смертоносную силу для предотвращения убийства охранников, а также прекратили убийство заключенных.

Как сообщили правоохранители, если бы не это решение, погибших было намного больше.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у задержанного курьера вскореизъяли метадон, а также каннабис и еще некие таблетки. В Шевченковском районе столицы недавно поймали наркокурьера – при его попытке  доставит в Лукьяновское СИЗО психотропные вещества. 


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