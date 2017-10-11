В Мексике произошел бунт в тюрьме, есть погибшие

По словам чиновников, бунт в тюрьме начался ночью из-за драки между представителями двух конкурирующих банд, в результате чего в учреждение были направлены войска сил безопасности.

Протест заключенных в одночасье вырвался из-под контроля, когда один заключенный был убит, а несколько охранников были взяты в заложники.

Для того, чтобы успокоить беспорядки была отправлена полиция, но бой вскоре обострился и привлек около 250 заключенных.

Около пяти часов дня силы безопасности использовали смертоносную силу для предотвращения убийства охранников, а также прекратили убийство заключенных.

Как сообщили правоохранители, если бы не это решение, погибших было намного больше.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", у задержанного курьера вскореизъяли метадон, а также каннабис и еще некие таблетки. В Шевченковском районе столицы недавно поймали наркокурьера – при его попытке доставит в Лукьяновское СИЗО психотропные вещества.