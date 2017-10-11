В Кривом Роге маршрутка врезалась в столб: погиб человек

Один из пострадавших по итогам данного ДТП умер в больнице. В Кривом Роге 11-го октября 2017 г. - маршрутка влетела в электроопору, после чего перевернулась. По итогам аварии пострадали шесть человек. Такие данные распространило местное издание 0564.

11 октября после 12-ти часов дня маршрутка влетела в столб и перевернулась. По словам очевидцев, в аварию попала маршрутка номер 307, которая как раз рейс на ж/д вокзал. Автобус врезался в электроопору на ул. Кокчетавской. Пострадавших людей из салона доставили полицейские, выбив стекла.

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