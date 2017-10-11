16:39 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176047:mysnichenko

В Кривом Роге маршрутка врезалась в столб: погиб человек

По итогам аварии в Кривом Роге пострадали шесть  человек.

В Кривом Роге маршрутка врезалась в столб: погиб человек

Один из пострадавших по итогам данного ДТП умер в больнице. В Кривом Роге 11-го октября 2017 г. -  маршрутка влетела  в электроопору, после чего перевернулась. По итогам аварии пострадали шесть человек. Такие данные распространило местное издание 0564.

11 октября после 12-ти часов дня маршрутка влетела  в столб и перевернулась. По словам очевидцев, в аварию попала маршрутка номер 307, которая как раз рейс на ж/д вокзал. Автобус врезался в электроопору на ул. Кокчетавской. Пострадавших людей из салона доставили полицейские, выбив стекла.

Как сообщал УРА-Информ, два мотоцикла столкнулись на Волыни. В итоге погиб мужчина.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив