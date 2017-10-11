14:49 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176030:nastya

В Киеве неизвестные облили химическим веществом 15 автомобилей - ФОТО

В Дарницком районе Киева неизвестные повредили химическим веществом краску на 15 автомобилях. Об этом сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

В Киеве неизвестные облили химическим веществом 15 автомобилей - ФОТО

"Неизвестным веществом в Дарницком районе повреждено пятнадцать машин. Правоохранители устанавливают злоумышленников", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, на месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

В данное время устанавливается личность злоумышленников. Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на просп. Свободы неизвестные злоумышленники обстреляли троллейбус. Это произошло на конечной остановке данного троллейбуса. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив