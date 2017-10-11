В Донецкой области СБУ обнаружила тайники боевиков с боеприпасами

По словам силовиков, первый схрон был оборудован в подвальном помещении брошенных позиций террористов вблизи линии разграничения в Марьинском районе.

Оперативники изъяли из хранилища четыре с половиной тысячи снарядов калибра 23 мм.

Второй схрон нашли в технической шахте в Волновахском районе. Правоохранители обнаружили в тайнике более трех тысяч патронов калибра 5,45 мм, десять запалов к противотанковым минам, двенадцать гранат Ф-1, РГД-5, РПГ-18, РПГ-2 и десять гранатометных выстрелов ВОГ.

При этом в СБУ добавили, что изъятые из одного из тайников боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами террористов "ДНР" против мирных жителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около Калиновки, к примеру, в лесу около данного села обнаружили "свалки" с боеприпасами. При этом для населения вход в леса в зоне ЧС пока что запрещен. В процессе проведения работ по разминированию на данный момент изъято 1834 взрывоопасных предмета.