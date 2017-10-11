В Днепропетровской области сгорела квартира с детьми - ФОТО

Об этом сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, горели домашние вещи и мебель площадью 25 м кв. При возникновении пожара в квартире находились трое детей и их мать, которая вывела детей из горящей квартиры самостоятельно до прибытия спасателей.

"Дети получили сильные ожоги шеи и головы II степени. Сейчас они находятся в больнице", - говорится в сообщении.

Также, во время тушения пожара, пожарные спасли женщину из соседней квартиры, 1940 г.р, которая находилась в инвалидной коляске в парализованном состоянии. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли дверь и передали спасенную медикам скорой помощи.

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники. Причина и ущерб от пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на полигоне твердых бытовых отходов в селе Грибовичи Жовковского района Львовской области во вторник, 10 октября, произошел пожар.