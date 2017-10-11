В Днепре грузовик сбил пешеходов: есть погибший

Так, в Днепре грузовик недавно сбил сразу трех человек. Это произошло на пешеходном переходе, и по итогам один человек погиб, а также еще двое госпитализированы. Эти данные распространил отдел коммуникации правоохранителей Днепропетровской области.

Известно, что недавно на улице Космической в Днепре – в районе дома номер 13 авто марки "МАЗ" совершило наезд сразу на трех человек - парня и двоих девушек. По итогам данного ДТП один человек погиб, а также еще двое травмированных были доставлены в больницу. На месте событий трудится следственно-оперативная группа.

Как сообщал УРА-Информ, авария произошла на Полтавщине. В итоге два человека погибли.