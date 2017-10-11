19:20 11.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Дамаске произошел очередной теракт

В столице сирийского государства в Дамаске два террориста-суицидника активировали пояса Шахида возле полицейского участка. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Дамаске произошел очередной теракт

Согласно информации источника, два боевика совершили попытку штурма одного из полицейских отделений в Дамаске. После череды перестрелок с сотрудниками полиции два боевика активировали детонатор и подорвали себя.

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Покамест ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Похожий случай недавно произошел с иракской столице Багдад, где боевики уже "Исламского государства" атаковали полицейский патруль, в результате которого пострадало несколько полицейских.

Активизация исламистов объяснима тем, что террористы теряют свои позиции в противостоянии против СДС и САА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал пояс Шахида при атаке на конвой НАТО.


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  • Террористы "Исламского государства" организовали теракт в одном из полицейских участков в Дамаске. Об этом передает Associated Press.
 
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