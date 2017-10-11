Турецкие власти вынесли заочный приговор журналистке Арбакайн

Об этом передает Associated Press.

Согласно информации источника, журналистку обвинили в терроризме после того, как она опубликовала серию работ о противостоянии на юго-востоке страны турецких войск и группировок РП Курдистана.

Журналиста на данный момент находится в США, а потому срок был вынесен судом заочно. Кроме того, Албайрак имеет гражданство Финляндии и Турции.

Такие действия правительства страны предпринимаются в ходе массовых репрессий против СМИ и отдельных журналистов полсе июльских событий 2016, когда военные пытались совершить переворот против действующего президента Эрдогана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Эрдоган во время встречи с Петром Порошенко заявил, что Турция и дальше будет поддерживать урегулирование конфликта на востоке Украины с помощью минского процесса.