09:58 11.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100175976:labazovych

Под Калиновкой спасатели обнаружили еще 2 тыс. взрывоопасных предметов

За время ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов в Калиновке, Винницкой области, сотрудники ГСЧС Украины нашли 2 тыс. 251 взрывоопасных предметов.

Под Калиновкой спасатели обнаружили еще 2 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом говорится в сообщении госслужбы.

В настоящее время производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Кроме того, спасатели обследовали на наличие взрывоопасных предметов 22,773 тыс. га территории, а также обнаружили и изъяли 2 тыс. 251 взрывоопасных предметом.

"Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 427 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении спасателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в небе над местом взрывов на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области возобновлены полеты. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив