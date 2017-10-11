Под Калиновкой спасатели обнаружили еще 2 тыс. взрывоопасных предметов

Об этом говорится в сообщении госслужбы.

В настоящее время производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 5-км зоне вокруг арсенала. Кроме того, спасатели обследовали на наличие взрывоопасных предметов 22,773 тыс. га территории, а также обнаружили и изъяли 2 тыс. 251 взрывоопасных предметом.

"Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 427 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении спасателей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в небе над местом взрывов на складах боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области возобновлены полеты.