На Волыни столкнулись два мотоцикла: погиб человек

Кроме того – еще двое были госпитализированы. В Волынской области по итогам недавнего столкновения мотоциклов погиб человек, а также еще двое были госпитализированы. Про это речь идет в сообщении полиции региона.

Известно, что данный инцидент произошел в поселке Майдан, что в Маневицком районе. За рулем мотоцикла марки "Иж Юпитер-3" был 33-летний мужчина - житель Ковельского района. Другим мотоциклом управлял 15-летний житель с. Майдан. Выяснилось, что "Иж Юпитер" ехал без включенного света фар, мотоцикл же Viper выехал на встречку, пытаясь объехать яму.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Днепре грузовик сбил сразу трех пешеходов.