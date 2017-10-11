21:57 11.10.2017 | Происшествия | Новости
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На острове Окинава разбился американский вертолет - ВИДЕО

На японском острове Окинава в среду, 11 октября, упал вертолет -53 Sea Stallion американских вооруженный сил.

На острове Окинава разбился американский вертолет - ВИДЕО

Японские экстренные службы заявляют, что вертолет загорелся после падения. Другие подробности там пока не уточнялись.

Вместе с тем японское агентство Nippon News Network сообщает, что вертолет совершил аварийную посадку возле учебной зоны недалеко от места дислокации американского корпуса военно-морских сил. Экипаж вертолета не пострадал. Все члены экипажа и пассажиры были отправлены в военно-морской госпиталь. Также не пострадал никто из гражданского населения острова.

По информации издания, инцидент произошел около трех часов дня. Вертолет врезался в поселок Такамура такая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 8 октября, потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате аварии погибли два человека.


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