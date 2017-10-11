Автомобили с иностранными номерами лидируют о числу погибших в ДТП

Согласно информации службы, общее количество аварий с участием машин на иностранных номерах соствило 6861 инцидентов, в результате которых было госпитализировано 2004 человека, 207 погибло.

В начала сентября дорожная полиция зафиксировала почти 900 дорожных происшествий, в которых пострадало 253 человека, а 25 из них погибли. В службе утверждают, что основной причиной попадания в ДТП все также остается вождение в нетрезвом состоянии.

Лидером по количество пострадавших в ДТП остается Львовская область - более 1200 происшествий, наименьшее количество ДТП традиционно за Киевом - менее 400 потерпевших и 19 погибших.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Запорожья произошла тройная автомобильная авария.