В Брюсселе будут судить террориста

Согласно информации издания, задержанному иностранцу прокуратура Брюсселя уже объявила обвинение в непосредственной причастности к организации теракте весной 2016 года на станции метро "Мальбек", в результате которого погибло 32 человека и более 50 были тяжело ранены.

В Брюссельском суде в октябре начался судебный процесс над Салахом Абдесламом, которого обвиняют в организации парижских терактов 2015 года в городе Сен-Дени. В частности, ему приписывают участие в террористической группировке, которая организовала серию расстрелов и взрывов 13 ноября.

Тогда погибло более 137 человек, еще 100 пострадали. Большинство боевиков было ликвидировано французскими полицейскими на месте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорт Брюсселя неизвестные по телефону сообщили о минировании самолета компании Ryanair рейса Брюссель-Мадрид.