В водах Бангладеша перевернулась лодка : число жертв увеличилось

Согласно словам начальника полиции пограничного города Текнаф Миана Уддина, его сотрудникам до сих пор не удается назвать точное число людей пропавших безвести. Очевидцы подтвердили информацию о том, что на лодке находилось до 100 человек.

Ранее власти Бангладеша сообщили о гибели 12 человек, из 10 были детьми в возрасте от 8 до 14 лет, одна женщина и один мужчина. Более 13 людей удалось спасти, судьба 50 человек остается неизвестной.

Напомним, что в власти Мьянмы проводят жесткую политику в отношении этнического меньшинства мусульман-рохинджа, которые вынуждены покидать свои дома и перебираться в соседний Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Организации объединенных наций заявила, что количество беженцев-рохинджа перевалило за 150 тыс человек.