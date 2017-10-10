11:21 10.10.2017 | Происшествия | Новости
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В водах Бангладеша перевернулась лодка : число жертв увеличилось

Количество людей, переправлявшихся через воды Бангладеша увеличилось до 23 человек. Об этом передает AFP.

В водах Бангладеша перевернулась лодка : число жертв увеличилось

Согласно словам начальника полиции пограничного города Текнаф Миана Уддина, его сотрудникам до сих пор не удается назвать точное число людей пропавших безвести. Очевидцы подтвердили информацию о том, что на лодке находилось до 100 человек.

Ранее власти Бангладеша сообщили о гибели 12 человек, из 10 были детьми в возрасте от 8 до 14 лет, одна женщина и один мужчина. Более 13 людей удалось спасти, судьба 50 человек остается неизвестной.

Напомним, что в власти Мьянмы проводят жесткую политику в отношении этнического меньшинства мусульман-рохинджа, которые вынуждены покидать свои дома и перебираться в соседний Бангладеш.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Организации объединенных наций заявила, что количество беженцев-рохинджа перевалило за 150 тыс человек.


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