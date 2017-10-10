В водах Бангладеша перевернулась лодка : число жертв увеличилось

Количество людей, переправлявшихся через воды Бангладеша увеличилось до 23 человек. Об этом передает AFP.
Согласно словам начальника полиции пограничного города Текнаф Миана Уддина, его сотрудникам до сих пор не удается назвать точное число людей пропавших безвести. Очевидцы подтвердили информацию о том, что на лодке находилось до 100 человек.
Ранее власти Бангладеша сообщили о гибели 12 человек, из 10 были детьми в возрасте от 8 до 14 лет, одна женщина и один мужчина. Более 13 людей удалось спасти, судьба 50 человек остается неизвестной.
Напомним, что в власти Мьянмы проводят жесткую политику в отношении этнического меньшинства мусульман-рохинджа, которые вынуждены покидать свои дома и перебираться в соседний Бангладеш.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Организации объединенных наций заявила, что количество беженцев-рохинджа перевалило за 150 тыс человек.