11:39 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области поезд насмерть сбил девушку

В Винницкой области на станции Тюшки поезд сообщением "Киев - Ужгород" сбил 19-летнюю девушку.

В Винницкой области поезд насмерть сбил девушку

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как отметили правоохранительные органы отметили, что от полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия. Несчастный случай произошел около восьми часов утра в селе Лука-Мелешковская.

По словам очевидцев аварии, девушка шла по путям в наушниках и не отреагировала на звуковой сигнал, поданный машинистом.

"Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.


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