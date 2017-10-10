12:57 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе пьяный устроил стрельбу из обреза - ФОТО

В Суворовском районе Одессы полиция задержала пьяного мужчину, устроившего стрельбу из обреза. Инцидент произошел накануне, девятого октября.Об этом сообщили в областной полиции.

В Одессе пьяный устроил стрельбу из обреза - ФОТО

По словам правоохранителей, около девяти часов вечера на линию "102" поступило сообщение от местного жителя.

Что в Суворовском районе города его сосед, находясь в нетрезвом состоянии, стреляет по воротам из обреза и ведет себе неадекватно.

Правонарушителем оказался ранее судимый 44-летний мужчина. У стрелка изъяли обрез охотничьего одноствольного ружья калибра 16 мм.

По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предполагает от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около резиденции главы государства Филиппин в Маниле произошла перестрелка. Как отмечается, во время стрельбы президента Родриго Дутерте внутри резиденции не было. При этом сам инцидент произошел в парке Малаканд, где находится основной блок стражи филиппинского лидера.


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