В Марселе задержали двух граждан Туниса

Согласно информации источника, тунисцев подозревают в совершении нападения на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе. Тогда полицейскими был застрелен Ахмед Ханначи, который зарезал двух молодых женщин.

Швейцарские полицейские поймали иностранцев на границе с Италией около городка Кьяссо, один из них находится в списке европейского Интерпола. На него имеется ордер на арест.

Ранее французский парламент одобрил новое антитеррористическое законодательство. Всех новоприбывших иностранцев будут регистрировать и вносить в базу данных полиции, а сами правоохранители смогут проводить осмотр и проверку документов всех подозрительных иностранцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта.