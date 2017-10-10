16:23 10.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Марселе задержали двух граждан Туниса

Швейцарские правоохранители задержали двух подозреваемых иностранцев, которых разыскивает французская полиция. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Марселе задержали двух граждан Туниса

Согласно информации источника, тунисцев подозревают в совершении нападения на прохожих на железнодорожной станции Сен-Шарль в Марселе. Тогда полицейскими был застрелен Ахмед Ханначи, который зарезал двух молодых женщин.

Швейцарские полицейские поймали иностранцев на границе с Италией около городка Кьяссо, один из них находится в списке европейского Интерпола. На него имеется ордер на арест.

Ранее французский парламент одобрил новое антитеррористическое законодательство. Всех новоприбывших иностранцев будут регистрировать и вносить в базу данных полиции, а сами правоохранители смогут проводить осмотр и проверку документов всех подозрительных иностранцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта.


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