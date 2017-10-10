23:45 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области поезд сбил парня

В Хмельницкой области в понедельник, 9 октября, грузовой поезд сбил парня. Молодой человек умер на месте происшествия.

В Хмельницкой области поезд сбил парня

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, происшествие произошло около трех часов дня по улице Привокзальной на Славутском железнодорожном вокзале. Грузовой поезд сообщением Казатин-Здолбунов наехал на 20-летнего местного жителя.

Парень переходил дорогу, не соблюдая меры безопасности и слушал музыку в наушниках. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хмельницкий мужчина в своей квартире пытался совершить самоубийство. Человек облил себя бензином, а затем поджег. Сейчас он находится в больнице.


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