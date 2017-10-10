В Кении неизвестный открыл стрельбу по студентам

Об этом сообщает издание Reuters.

"В результате стрельбы погибли две сотрудницы университета и получили ранения несколько студентов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ранения получили водитель и двое правоохранителей.

Автобус перевозил студентов TUM из их общежитий в кампус в Укунде на занятия и ехал в сопровождении фургона, в котором находились некоторые сотрудники университета и двое полицейских

Соответственно заявлениям свидетелей, несколько студентов бежали из транспортного средства, когда мужчина открыл огонь по ним и они видели студентов в крови.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. Правоохранители объявили план-перехват в городе.