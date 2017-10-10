В Калифорнии из-за лесных пожаров погибло 10 человек

Среди госпитализированных есть беременные матери, сообщает CNN.

Согласно словам пресс-секретаря компании St. Joseph Health Ванессы Дегер, больницы начинают принимать пациентов с травмами, которые пострадали в масштабном пожаре. Кроме того, в медучреждение попадают жертвы автомобильных аварий и травм от падения.

Отметим, что пожар разрушил 1 500 объектов инфраструктуры, в целом горело 57 тыс. акров в восьми графствах.

"Более 20 тыс. человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве горел строительный рынок. Он расположен на 65-м километре московской кольцевой дороги. В результате инцидента погибли три человека.