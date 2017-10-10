22:32 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре столкнулись семь машин, пострадала женщина

В Днепре во вторник, 10 октября, столкнулись семь машин.

В Днепре столкнулись семь машин, пострадала женщина

В результате дорожно-транспортное происшествие пострадала девушка. Как сообщает местное издание "Информатор", авария произошла на Набережной Победы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. При этом в полиции пояснили, что им пока трудно сказать что произошло, поскольку один из участников ДТП скрылся с места аварии.

Правоохранители ищут водителя белого BMW Х5. Предположительно, авария произошла после того как Mitsubishi и BMW не поделили дорогу, после чего Mitsubishi протаранил пять припаркованных машин, - рассказал патрульный, добавив, что пострадавшая девушка ехала на пассажирском сидении в автомобиле Mitsubishi.

По информации медиков, девушка в сознании, может говорить, но ее состояние очень тяжелое. По предварительным данным, у нее черепно-мозговая травма и повреждение шейного отдела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области в аварии сегодня погибли два человека. Еще один человек травмирован. Авария произошла в Козельщинском районе. Тут столкнулись две легковушки.


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