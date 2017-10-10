В Черниговской области выявили нарушения при использовании средств на обустройство арсенала

По информации ведомства, командование воинской части и коммерческая структура заключили договор на ремонт грузовой платформы в местах хранения боеприпасов на общую сумму 199 тыс. гривен, деньги были перечислены на счет исполнителя.

По данным прокуратуры, утвержденные акты выполненных работ не соответствуют действительности.

В ходе осмотра территории установлено, что работы на объекте не завершены. Кроме того был выявлен ряд нарушений требований руководящих документов по организации хранения и размещения боеприпасов, несения службы военизированной охраной части, противопожарной безопасности и тому подобное.

По данному факту на виновников составили административные протоколы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около Калиновки в лесу около данного села обнаружили "свалки" с боеприпасами. При этом для населения вход в леса в зоне ЧС пока что запрещен. В процессе проведения работ по разминированию на данный момент изъято 1834 взрывоопасных предмета.