01:30 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом грузовик сбил перехода

Под Киевом в понедельник, 9 октября, грузовик Renault сбил пешехода.

Под Киевом грузовик сбил перехода

Женщина от полученных травм умерла на месте аварии. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на бориспольской трассе.

При этом женщина-пешеход сама нарушила правила дорожного движения. От полученных травм она скончалась мгновенно.

Вместе с тем в полиции предполагаю, что это было самоубийство. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хмельницкий мужчина в своей квартире пытался совершить самоубийство. Человек облил себя бензином, а затем поджег. Сейчас он находится в больнице.


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