Под Киевом грузовик сбил перехода

Женщина от полученных травм умерла на месте аварии. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на бориспольской трассе.

При этом женщина-пешеход сама нарушила правила дорожного движения. От полученных травм она скончалась мгновенно.

Вместе с тем в полиции предполагаю, что это было самоубийство. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Хмельницкий мужчина в своей квартире пытался совершить самоубийство. Человек облил себя бензином, а затем поджег. Сейчас он находится в больнице.