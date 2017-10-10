Пассажирский микроавтобус утонул в озере Виктория

Президент страны Джон Магуфули выразил свои соболезнования региональному комиссару Джону Монгелле и семьям погибших пассажиров автобуса. Также Магуфули пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим пассажирам.

Отмечается, что автобус двигался к паромной переправе, где должен был высадить пассажиров, но съехал с дороги и упал в воду. Трое пассажиров были спасены очевидцами инцидента.

Также сообщается, что во время крушения без вести пропали двое пассажиров автобуса, спасатели ведут их поиски.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Боливии потерпел крушение легкий транспортный самолет.Согласно информации издание, самолет направлялся с тремя пассажирами из города Лос-Рейес в Сан-Борха. Сотрудники полиции предполагают, что причиной аварии могли послужить плохие погодные условия, а именно сильный ветер с дождем.