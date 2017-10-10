16:51 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине произошла авария: есть погибшие

По итогам ДТП, которое произошло на Полтавщине, есть двое погибших, а также один человек травмирован.

На Полтавщине произошла авария: есть погибшие

Так, авария произошла в Козельщинском районе, что в Полтавской области. Такие данные недавно распространили правоохранители указанного региона при помощи социальной сети.

Согласно этим данным – авария в области произошла на автотрассе Решетиловка-Горишни Плавни, что около поселка под названием Верхняя Мануйловка. По предварительным данным - произошло столкновение авто марки "ВАЗ 2107", а также грузового авто "ГАЗ 53". По итогам этого ДТП водитель и пассажир авто марки ВАЗ погибли, а женщина-пассажир данного авто госпитализирована.

Как сообщал УРА-Информ, три авто столкнулись в Харькове, и в итоге погиб человек.


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