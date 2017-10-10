16:33 10.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100175931:mysnichenko

На Грибовичской свалке произошел пожар

Десятого октября в 12:45 в Службу "101" сообщили про возгорание на Грибовичской свалке.

На Грибовичской свалке произошел пожар

Так, недавно поступило сообщение о том, что на территории свалки под названием "Збиранка" в с. Грибовичи, что в Жовковском районе, возник пожар. Такие данные уже распрстранили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

На место событий вскоре выехали пожарно-спасательные местные подразделения. В 13:50 возгорание удалось локализовать, а также в 14:20 - полностью устранить - сообщили в ведомстве. По итогам данного возгорания огонь уничтожил мусор – на 50 метрах квадратных площади. Устранением огня занимались 20 работников ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в столице сожгли авто МВД.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив