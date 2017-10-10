Хакеры из КНДР украли данные у Южной Кореи

По словам депутата, в руки Пхеньяна попали доклады южнокорейских военных, адресованные своим союзникам, а также информация о войсках специального назначения Сеула, расположения заводов по производству боеприпасов и электростанций.

Хакеры украли около 235 гигабайтов документов, большая часть украденного покамест не подтверждается со стороны минобороны Южной Кореи. МИД КНДР заявило о своей непричастности к хакерской атаке.

Ли Чхоль Хи утверждает, что среди возможного потока украденной информации мог оказаться подготовительный план ведения боевых действий против Северной Кореи в случае эскалации конфликта на полуострове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.