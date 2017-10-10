Из отеля в центре Киева эвакуировали 500 человек из-за угрозы взрыва

По словам полицейских, сообщение поступило в полицию утром, что в отеле на улице Институтской произойдет взрыв. На место происшествия прибыли представители полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Взрывотехники осмотрели помещения гостиницы и никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружили. На момент проверки из здания эвакуировали около 500 человек.

Правоохранители устанавливают личность совершившего ложное сообщение о заминировании.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях Печерского управления полиции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранителям столицы позвонил неизвестный и сказал про минирование здания КГГА. Столичная полиция на данный момент устроила эвакуацию граждан из здания Киевской городской администрации – по причине этог "минирования".