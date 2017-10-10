Двое жителей Львова умерли от отравления грибами

Отметим, что жертвами ядовитых грибов стали 59-летний мужчина - житель Радеховского района и 73-летняя женщина цыганской национальности из Жидачевского района.

По словам заместителя главного врача Львовской областной клинической больницы Лилии Ефимовой, состояние больных было крайне тяжелым.

"Сегодня ночью, несмотря на всю проводимую терапию, они умерли", - отметила она.

На данный момент в областной больнице в реанимации находится четыре пациента. Их состояние остается тяжелым. В свою очередь в отделении гастроэнтерологии два человека.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Днепропетровской области 70-летняя женщина умерла от отрвления грибами. Оказалось, что инцидент произошел в селе Барвинок. Пенсионерка выращивала грибы в зоне придомовой территории.