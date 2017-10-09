09:34 09.10.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибший

Вчера вечером, восьмого октября 2017 года, на юге Франции в коммуне Ногаро разбился легкомоторный авиалайнер. Так, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы.

Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибший

Как передает местное издание La Depeche, самолет разбился возле трассы, где проходило Гран-при старинных автомобилей. В частности, мероприятие посетило около 15 тыс. зрителей.

При этом сотрудники полиции отметили, что самолет упал вскоре после взлета, а при столкновении с землей загорелся. К сожалению, пилот погиб на месте происшествия. В свою очередь пассажиров с ожогами доставили в больницу.

Однако что же стало основной причиной крушения пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России потерпел крушение самолет. На место катастрофы выехали оперативные службы. По данным оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, самолет, потерпевший крушение, принадлежал жителю Ессентуки. Это был единичный экземпляр типа Як-52.


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