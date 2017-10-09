В Запорожье на праздновании дня города подрались более 200 казаков - ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала.

Как отмечается, искусство боев в лаве считается аутентичным боевым искусством казаков. Кроме того, в этом направлении очень важны физические габариты, однако никаких гарантий победы никто не дает.

"Главное – сплоченность и способность выстоять в самый нужный момент", – говорится в сообщении.

В боях стенка на стенку соревновались более 200 человек. На этот раз обошлось без травм и переломов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе столицы недавно произошла массовая драка. Потасовка случилась прямо около спорткомплекса, и в итоге сразе шесть человек были доставлены в больницу.