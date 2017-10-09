В Запорожье на праздновании дня города подрались более 200 казаков - ВИДЕО
В Запорожье на день города состоялись праздничные мероприятия, одни из них стали показательные противостояния казаков. В частности, в боевой стенке приняли участие свыше 200 человек.
Об этом говорится в сюжете украинского телеканала.
Как отмечается, искусство боев в лаве считается аутентичным боевым искусством казаков. Кроме того, в этом направлении очень важны физические габариты, однако никаких гарантий победы никто не дает.
"Главное – сплоченность и способность выстоять в самый нужный момент", – говорится в сообщении.
В боях стенка на стенку соревновались более 200 человек. На этот раз обошлось без травм и переломов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Дарницком районе столицы недавно произошла массовая драка. Потасовка случилась прямо около спорткомплекса, и в итоге сразе шесть человек были доставлены в больницу.
Запорожские правоохранители разоблачили на взяточничестве трех налоговиков. В частности, задержаны оперативники областного Управления защиты экономики Нацполиции, УСБУ и следователи прокуратуры области.