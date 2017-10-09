В Винницкой области горело общежитие колледжа - ФОТО

Тут загорелась одна из комнат. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после получения информации о возгорании на место инцидента сразу были направлены два отделения дежурного караула пожарников города Тульчин.

Спасатели ГосЧС уже на месте установили, что пожар возник на третьем этаже пятиэтажного общежития. Спасателям пришлось эвакуировать двоих студенток колледжа. Обе девушки переданы врачам скорой помощи, которые установили у них отравление продуктами горения.

Пожарным удалось ликвидировать огонь, который уже охватил площадь в 30 квадратных метров, а также вещи студентов. Причиной пожара, по предварительной версии, могло стать короткое замыкание электросети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, 8 октября, загорелся вещевой рынок " Восточный". По состоянию на утро понедельника пожар все еще не удалось ликвидировать. Как сообщает главное управление Министерства чрезвычайным ситуаций России по Ростовской области, пожар возник в двухэтажном торговом павильоне.