19:20 09.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Средиземном море корабль раздавил лодку с мигрантами

В Средиземном море тунисское судно потопило лодку с нелегальными мигрантами. Об этом передает ANSA.

В Средиземном море корабль раздавил лодку с мигрантами

Согласно информации источника, в момент столкновения в надувной лодке находились 70 человек, восемь из которых погибли под весом корабля, еще пять нелегалов считаются безвести пропашими.

Итальянские военно-морские подразделения совместно со спасателями Мальты продолжают проводить поисковые операции.

Ранее похожий случай произошел около Стамбула, где затонула очередная лодка. В результате погибло 15 человек, еще более 20 пропали безвести. 

В Черном море перед этим Румынские спасатели вытащили из акватории более 153 нелегалов, которые пытались попасть на европейский континент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черном море у берегов Турции затонуло четыре человека и по меньшей мере двадцать человек пропали без вести.


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