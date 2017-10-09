В Средиземном море корабль раздавил лодку с мигрантами

Согласно информации источника, в момент столкновения в надувной лодке находились 70 человек, восемь из которых погибли под весом корабля, еще пять нелегалов считаются безвести пропашими.

Итальянские военно-морские подразделения совместно со спасателями Мальты продолжают проводить поисковые операции.

Ранее похожий случай произошел около Стамбула, где затонула очередная лодка. В результате погибло 15 человек, еще более 20 пропали безвести.

В Черном море перед этим Румынские спасатели вытащили из акватории более 153 нелегалов, которые пытались попасть на европейский континент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черном море у берегов Турции затонуло четыре человека и по меньшей мере двадцать человек пропали без вести.