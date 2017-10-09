В Ростове-на-Дону объявили чрезвычайное положение из-за пожара на рынке

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на информацию пресс-служба администрации города, режим чрезвычайного положения введен на границе зоны территории рынка. При этом в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что в связи с пожаром в районе рынка "Восточный" перекрыто движение транспорта, схема маршрутов пассажирских автобусов изменена.

По предварительным данным, пострадавших нет и угроза для жителей города отсутствует.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, 8 октября, загорелся вещевой рынок " Восточный". По состоянию на утро понедельника пожар все еще не удалось ликвидировать. Как сообщает главное управление Министерства чрезвычайным ситуаций России по Ростовской области, пожар возник в двухэтажном торговом павильоне.