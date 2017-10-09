В Ростове-на-Дону горит вещевой рынок

По состоянию на утро понедельника пожар все еще не удалось ликвидировать. Как сообщает главное управление Министерства чрезвычайным ситуаций России по Ростовской области, пожар возник в двухэтажном торговом павильоне.

Затем огонь перекинулся на торговые ряды, распространившись на площади в шесть тысяч квадратных метров. При этом, когда спасатели в девять часов вечера приехали на место инцидента, пожар уже охватил 600 квадратных метров. Через час площадь возгорания увеличилась вдвое, после чего пожару присвоили четвертый ранг.

Из-за пожара частично обрушилась кровля торговых павильонов на три тысячи квадратных метров. По предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал.

Пожарным удалось локализовать огонь около двух часов ночи. Ликвидация огня продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве в воскресенье поздно вечером, 8 октября, произошел пожар на строительном рынке " Синдика". Он расположен на 65-м километре московской кольцевой дороги. В результате инцидента погибли три человека.