03:00 09.10.2017 | Происшествия | Новости
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В России потерпел крушение самолет, есть жертвы

В России в воскресенье, 8 октября, потерпел крушение легкомоторный самолет.

В России потерпел крушение самолет, есть жертвы

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает "РИА Новости", ссылаясь на данные Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по региону, инцидент произошел в Ставропольском крае.

Оба погибшие - это экипаж самолета. При этом после падения летательный аппарат загорелся. В свою очередь пресс-служба главного управления ставропольского Министерства чрезвычайных ситуаций отметило, что крушение произошло около четырех часов дня по местному времени в поселке Пятигорский.

На место катастрофы выехали оперативные службы. По данным оперативного дежурного Федерального агентства воздушного транспорта, самолет, потерпевший крушение, принадлежал жителю Ессентуки. Это был единичный экземпляр типа Як-52.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 октября 2017 года, сообщалось, что в Латвии в ходе чемпионата Европы по классическому авторалли " Лиепая" упал вертолет. Жертвой аварии стал один человек, еще трое были ранены.


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