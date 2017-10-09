08:32 09.10.2017 | Происшествия | Новости
100175737:Polishuk

В Москве горел строительный рынок, погибли три человека

В Москве в воскресенье поздно вечером, 8 октября, произошел пожар на строительном рынке "Синдика".

В Москве горел строительный рынок, погибли три человека

Он расположен на 65-м километре московской кольцевой дороги. В результате инцидента погибли три человека.

Как сообщает РБК, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Прибыв на место возгорания пожарные установили, что площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров.

Спасателям пришлось эвакуировать из здания три тысячи человек. Огонь уничтожил часть крыши, остатки которой обрушились на площади в тысячи квадратных метров.

Рухнула также часть стены рынка. Пожар на площади 55 тысяч квадратных метров был локализован к ночи. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве на Лубянском проезде загорелось выселенное здание. При этом пожару присвоили повышенный номер сложности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив