В Москве горел строительный рынок, погибли три человека

Он расположен на 65-м километре московской кольцевой дороги. В результате инцидента погибли три человека.

Как сообщает РБК, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Прибыв на место возгорания пожарные установили, что площадь пожара достигла 55 тысяч квадратных метров.

Спасателям пришлось эвакуировать из здания три тысячи человек. Огонь уничтожил часть крыши, остатки которой обрушились на площади в тысячи квадратных метров.

Рухнула также часть стены рынка. Пожар на площади 55 тысяч квадратных метров был локализован к ночи. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Москве на Лубянском проезде загорелось выселенное здание. При этом пожару присвоили повышенный номер сложности.