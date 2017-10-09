В Индии белые тигры загрызли работника национального парка

По информации ведомства, что двое молодых тигров напали на 40-летнего мужчину, когда он пытался загнать их в вольер в Биологическом парке Баннергхатта.

Как сообщили сотрудники парка, тигры набросились на человека, так как одна из четырех дверей в вольер была недостаточно прочно заперта.

Смотритель пробыл на этом рабочем месте чуть более недели.

Подобный случай произошел два года назад в парке около Бангалора: тогда на смотрителя напали и серьезно ранили львы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Китае в одном из номеров местных отелей гостившая в нем девушка стала жертвой ежа, спрятавшегося в подушке. Инцидент произошел в отеле в Сиани, куда четверо постояльцев вернулись после прогулки. Девушка не заметила животное и села на подушку, пожалев об этом мгновенно.