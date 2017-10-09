В Боливии разбился самолет

Согласно информации издание, самолет направлялся с тремя пассажирами из города Лос-Рейес в Сан-Борха. Сотрудники полиции предполагают, что причиной аварии могли послужить плохие погодные условия, а именно сильный ветер с дождем.

В результате пилот самолете был вынужден снизить высоту и пойти на посадку. В последний момент он не справился с управлением и врезался в дерево. Все три пассажира и сам пилот погибли на месте.

Ранее на юге Франции также произошел похожий случай. Около городка Ногаро упал легкомоторный летный транспорт, в результате которого погиб пилот, а вот пассажира удалось госпитализировать с тяжелыми травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Харьковщине упал одномоторный самолет НАРП-1.